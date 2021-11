POL-ST: Ibbenbüren, drei Einbrüche in Wohnhäuser

Im Osten von Ibbenbüren, südlich des Püsselbürener Damms, hat es am Mittwoch (17.11.21) drei Einbrüche in Wohnhäuser gegeben - an der Neuentheilerstraße, an der Rheinlandstraße sowie an der Emslandstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

An der Neuentheilerstraße schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wintergartens ein und gelangten so in das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19.05 Uhr.

An der Rheinlandstraße beschädigten Unbekannte am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 21.35 Uhr die Glasscheibe der Terrassentür. Auf diese Weise verschafften sie sich Zugang zum Haus. Darin wurden zahlreiche Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Aus dem Schlafzimmer wurde hochwertiger Goldschmuck entwendet.

Und an der Emslandstraße brachen unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr in ein Haus ein. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie die Terrassentür beschädigten. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter ließen etwas Bargeld mitgehen.

Ein Tatzusammenhang der drei Einbrüche kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die von den Einbrüchen etwas mitbekommen haben oder die in den Tatzeiträumen an den einzelnen Orten auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/ 591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell