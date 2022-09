POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Apotheke und Arztpraxis

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag (02.09.22) gegen 01.30 Uhr eine Nebeneingangstür zu einer Apotheke an der Bockradener Straße - auf Höhe der Ahornstraße - aufgehebelt.

ie gelangten in das Geschäftsgebäude und öffneten mehrere Schränke. Jedoch wurden die Täter dann von der Alarmanlage überrascht. Eine Sicherheitsfirma verständigte die Geschädigte und diese die Polizei. Die Einbrecher konnten flüchten.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass auch in die Arztpraxis im Obergeschoss eingebrochen worden war. Dort hatten die unbekannten Täter alle Räume durchwühlt. Aus einer Geldkassette stahlen sie Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

