POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bahnhofskiosk

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (07.11.22) um kurz vor 03.00 Uhr an der Wilhelmstraße die Scheibe des Bahnhofskiosks eingeschlagen.

in Zeuge alarmierte die Polizei. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, befand sich niemand mehr im Kiosk. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Wache in Ibbenbüren nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell