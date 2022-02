POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Büroräume des Baubetriebshofs

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (07.02.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (08.02.), 05.30 Uhr, in den Baubetriebshof an der Gravenhorster Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie in einem Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

