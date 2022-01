POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fitnessstudio an der Krummacherstraße

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (09.01.22), 14.00 Uhr und Montag (10.01.22), 08.30 Uhr in ein Fitnessstudio an der Krummacherstraße eingebrochen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters im Eingangsbereich Zugang zum Gebäude.

Polizei Steinfurt