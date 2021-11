POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäft für Grabmale

Ibbenbüren (ots)

Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (23.11.21), 17.00 Uhr, und Mittwoch (24.11.21), 09.45 Uhr, in ein Geschäft für Grabmale an der Straße Dörnebrink gelangt.

Polizei Steinfurt