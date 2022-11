POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Kindergarten

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (23.11.), 19.10 Uhr und Donnerstag (24.11.), 07.25 Uhr in einen Kindergarten an der Berliner Straße, Ecke Leipziger Straße eingestiegen.

Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise ein Fenster an der Rückseite des Kindergartens und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus dem Büro entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld, ein Laptop und zwei Computer-Tablets.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

