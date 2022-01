POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Sozialkaufhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (19.01.21) zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 07.50 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam Zutritt zum Sozialkaufhaus an der Klosterstraße in der Innenstadt verschafft.

Polizei Steinfurt