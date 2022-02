POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Therapie- und Präventionszentrum

Am Wochenende sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Therapie- und Präventionszentrums an der Rheiner Straße eingestiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (18.02.22), 20.30 Uhr, und Samstag (19.02.22), 05.00 Uhr.

Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster am Gebäude auf. In den Räumen des Zentrums schlugen sie ein Fenster ein, um in weitere Räume zu gelangen. Diese durchsuchten sie. Dabei öffneten und durchwühlten sie diverse Schubladen. Die Täter entwendeten einen Laptop, zwei IPads, einen Beamer, zwei Kameras und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

