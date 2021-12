POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Werkstatt

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (30.11.), 19.00 Uhr und Mittwoch (01.12.), 06.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt an der Straße "Am Aaseebad". Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise ein Rolltor und verschafften sich so Zugang zu der Werkstatt.

Polizei Steinfurt