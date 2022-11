POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ein unbekannter Mann ist am Donnerstag (24.11.) zwischen 11.00 Uhr und 11.10 Uhr in Laggenbeck in ein Einfamilienhaus an der Alstedder Straße eingestiegen.

Die Hauseigentümerin ging gegen 11.00 Uhr aus ihrem Haus, um in der Hauseinfahrt Laub zu fegen. Kurz darauf muss der Täter über die offene Hauseingangstür in das Haus gelangt sein. Als die Frau gegen 11.10 Uhr wieder das Haus betrat, bemerkte sie nur noch, wie eine unbekannte Person über die Terrassentür flüchtete. Der Täter entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe und Schmuck im vierstelligen Wert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür immer ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen oder rund um ihr Haus beschäftigt sind. Die Täter nutzen jede Gelegenheit um in das Innere ihrer Wohnräume zu gelangen.

