POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Büroräume und in eine Brauerei

In Laggenbeck hat es in der Nacht zu Donnerstag (21.04.22) Einbrüche in zwei Firmengebäude gegeben, die in nächster Nähe zueinander liegen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (20.04.22), 20.30 Uhr, und Donnerstag (21.04.22), 07.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumen eines Industriekomplexes an der Straße In der Garte, auf Höhe der Einmündung Rosenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie durch ein Fenster auf der Südseite des Gebäudes ins Innere. Dort brachen die Täter der Spurenlage zufolge die Türen zu mehreren Büros auf und suchten nach Wertgegenständen. Es wurde ein geringer Geldbetrag entwendet.

Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 08.25 Uhr, brachen Unbekannte in eine Brauerei ein, die nur wenige Meter von dem Industriekomplex entfernt an der Ibbenbürener Straße liegt. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen. Im Schankraum wurden mehrere Fächer und Schubladen durchsucht. Aus der Brauerei stahlen die Täter den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine kleinere Menge Bargeld.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen ist nicht auszuschließen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

