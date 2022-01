POL-ST: Ibbenbüren, Geldautomatensprengung an der Mettinger Straße

Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in den Vorraum der Volksbankfiliale an der Mettinger Straße. Dort sprengten sie einen der beiden im Raum befindlichen Geldautomaten. An einem zweiten Geldautomaten war eine Sprengladung angebracht, die aber nicht detonierte. Diese wurde am Vormittag von Experten der Polizei auf einem naheliegenden Acker kontrolliert gesprengt.

Die Zeugen gaben an, dass nach der Tat ein Fahrzeug in Richtung Tecklenburger Straße flüchtete. Eine sofort erfolgte Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug in der Nacht verlief erfolglos.

Ob die Täter Bargeld erbeuteten, steht noch nicht fest. Über der Volksbank befindet sich noch eine Privatwohnung. Der Bewohner wurde, wie auch andere Personen durch diese Geldautomatensprengung nicht verletzt.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro beläuft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

