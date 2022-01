POL-ST: Ibbenbüren, Geschädigter sowie Zeugen gesucht

in Lkw-Fahrer kam in Höhe der Hausnummer 17 mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs an den linken Außenspiegel eines parkenden Lkw. Der Lkw war auf dem rechten Parkstreifen abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallgeschädigten. Dieser oder Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschädigten machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

