POL-ST: Ibbenbüren, Gullydeckel ausgehoben

Die Frau war in der Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Straße Zum Esch unterwegs. Dabei fiel ihr auf, dass dort ein Gullydeckel ausgehoben war. Die sofort eingesetzten Beamten fanden diesen etwa 10 Meter weiter und setzten ihn wieder ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

