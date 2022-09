POL-ST: Ibbenbüren, Leichtkraftradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Dienstag (06.09.) kam es gegen 17.30 Uhr auf dem Buchholzer Damm in Höhe Rudolfschaft zu einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Leichtkraftradfahrer befuhr den Buchholzer Damm in Fahrtrichtung Recke. Unmittelbar vor der Einmündung Rudolfschaft wurde er von einem weißen VW Golf mit Steinfurter Kennzeichen überholt. Der Pkw bog augenblicklich nach rechts in die Straße Rudolfschaft ein. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Leichtkraftradfahrer und führte ein Ausweichmanöver nach rechts durch. Infolgedessen stürze der Heranwachsende zu Boden und verletzte sich leicht. Beim Sturz fiel der Rucksack auf die Fahrbahn. Die Tasche wurde vom nachfolgenden Audi überrollt. Zu einer Berührung zwischen dem Leichtkraftrad und einem der Pkw kam es nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Personen, die die Pkw gefahren haben. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell