POL-ST: Ibbenbüren, Metelen, Einbrüche in Bahnhofskiosk und in Firmenbüro

Am Bahnhof in Ibbenbüren sind unbekannte Täter in den Kiosk eingebrochen.

ine Zeugin stellte am frühen Montagmorgen (17.10.22) gegen 03.40 Uhr fest, dass an dem Bahnhofskiosk eine Scheibe zerbrochen war und dass der Verkaufsraum durchwühlt worden war. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag (14.10.22), 16.00 Uhr, und Montagfrüh. Die Einbrecher stahlen eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.

In Metelen hebelten unbekannte Täter am Samstagnachmittag (15.10.22) zwischen 16.15 Uhr und 18.00 Uhr ein Plastikfenster zum Büroraum einer Firma an der Heinrich-Schlick-Straße auf. Die Polizei konnte Hebelspuren feststellen. Die Büros der Firma wurden offenbar durchsucht und es wurden mehrere hundert Euro aus einer Tasche gestohlen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und nimmt entsprechende Hinweise entgegen - für Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 und für Metelen bei Wache in Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155.

