POL-ST: Ibbenbüren, Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

ine 51-jährige Ibbenbürenerin war mit ihrem VW Passat auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung ortsauswärts unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 22-jährige Frau aus Hopsten mit ihrem BMW-Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Motorradfahrerin, dass das Auto an der Einmündung Bogenstraße verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Sie stürzte, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

