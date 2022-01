POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstag (27.01.) ist auf der Nordstraße ein Pedelec-Fahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der 74-jährige Ibbenbürener fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Große Straße. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der Mann ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Hausnummer 7 die Bordsteinkante. Daraufhin stürzte er mit seinem Rad und verletzte sich schwer. Der Ibbenbürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell