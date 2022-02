POL-ST: Ibbenbüren, Pkw-Fahrer gesucht, Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Sonntag (20.02.22) ist es gegen 14.05 Uhr auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei stürmischem Wetter befuhr ein 33-jähriger Radfahrer aus Ibbenbüren, den Gehweg der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

In Höhe der Hausnummer 37 fuhr ein von hinten kommender dunkler SUV am Radfahrer vorbei. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen einen Wohnwagenspiegel, der an der rechten Seite des SUV befestigt war, und dem Lenker des Fahrrads. Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Die Person, die das Auto fuhr, setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen des Unfalles oder Personen, die Hinweise zum beteiligten Wagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

