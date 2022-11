POL-ST: Ibbenbüren, Polizei nimmt Fahrraddieb fest, Ermittlungen dauern an

Der Beschuldigte war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten - vor allem wegen des Diebstahls von Pedelecs sowie wegen mehrerer Ladendiebstähle. Im aktuellen Fall handelt es sich um ein schwarzes Rad der Marke Centurion, das am Samstag (19.11.22) an der Poststraße in Ibbenbüren gestohlen worden war. Dort hatte das Pedelec unter einem Vordach vor einer Haustür gestanden und war mit einem Zahlenschloss gesichert.

Der 42-jährige Beschuldigte fiel der Polizei am Dienstagnachmittag (22.11.22) in Ibbenbüren auf, als der das besagte schwarze Pedelec mit sich führte. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das Fahrrad von der Poststraße handelte. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

