POL-ST: Ibbenbüren, Polizisten im tierischen Einsatz: fünf Schafe eingefangen (FOTO)

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art sind jetzt Beamte der Wache Ibbenbüren gerufen worden: Passanten meldeten fünf Schafe, die im Bereich Theodorstraße/Bismarckstraße frei herumliefen - und das in einem unübersichtlichen Kurvenbereich.

ie Kollegen rückten aus und konnten direkt vier Schafe auf ihre Weide zurücktreiben.

Nach dem fünften Tier mussten sie etwas länger suchen. Es war in eine offene Sickergrube gefallen. Mit vereinten Kräften befreiten die Polizisten das Schaf aus der Grube. Das war ziemlich erschöpft. Daher wurde eine Tierärztin hinzugerufen. Sie behandelte das Schaf - danach konnte es sich zu seinen Artgenossen gesellen.

Das Tier erholte sich im Laufe des Tages von den Strapazen und wurde am frühen Abend wieder putzmunter grasend auf der Weide gesichtet. Der überglückliche Besitzer bedankte sich mehrfach für den Einsatz der Beamten. Er gab an, dass es das Lieblingsschaf seines Sohnes sei.

Ein erfolgreicher tierischer Einsatz!

