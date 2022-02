POL-ST: Ibbenbüren, Raubüberfall mit Schusswaffe

egen 23.15 Uhr bemerkte ein Angestellter der Spielhalle eine dunkel gekleidete Person. Der Mann kam mit einer Schusswaffe in der Hand auf die noch anwesenden Kunden und den Angestellten zu und bedrohte sie. Die Bedrohten mussten die Hände heben und wurden aufgefordert, sich ruhig zu verhalten. Gleichzeitig forderte der Täter den Angestellten auf, sich zu einem Tresor zu bewegen und diesen zu öffnen. Der Tresor ließ sich jedoch auf die Schnelle nicht öffnen. Daraufhin verlangte der Unbekannte Geld aus der Kasse. Der Angestellte überreichte einen dreistelligen Betrag. Der Täter nahm das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und war mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube bedeckt. Er trug eine größere Brille. Auf den getragenen Schuhen war ein silbernes Logo, eventuell von Nike, zu sehen. Auffallend war, dass der Täter mit einem deutlichen russischen Akzent sprach. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Raubüberfall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Täter bei der Flucht beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell