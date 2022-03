POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Autos aufgebrochen

In Ibbenbüren und in Rheine sind in den vergangenen Tagen Autos aufgebrochen worden.

In Ibbenbüren schlugen unbekannte Täter am Dienstag (15.03.22) zwischen 08.30 Uhr und 12.05 Uhr an der Schulstraße die hintere Seitenscheibe eines roten VW Passats ein. Es wurde eine braune Ledertasche entwendet.

In Rheine wurde zwischen Mittwoch (16.03.22), 18.45 Uhr, und Donnerstag (17.03.22), 06.15 Uhr, die rechte Seitenscheibe sowie das Dreiecksfenster eines weißen VW Polos zerstört. Der Wagen parkte an der Straße Hörstkamp. Vom Beifahrersitz wurde eine Tasche gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/951-4315, die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

