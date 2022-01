POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Autos aufgebrochen und Taschen gestohlen

In Ibbenbüren haben unbekannte Täter an einem Auto, das am Neumarkt geparkt war, die hintere Fensterscheibe sowie das Dreiecksfenster der Beifahrerseite eingeschlagen.

ie Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (13.01.22), 20.30 Uhr, und Freitag (14.01.22) 07.45 Uhr. Von der Rückbank des schwarzen Ford Focus wurden unter anderem Stoffbeutel mit Werkzeug gestohlen. Täterhinweise gibt es nicht.

In Rheine haben Zeugen am Freitagabend (14.01.22) gegen 20.27 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter verdächtig an der Straße Hohe Lucht an einem geparkten Pkw stand. Die Zeugen passierten den Mann. Wenig später, noch in Sichtweite, schlug der Unbekannte eine Scheibe des schwarzen Nissan Micras ein, der an der Emsgalerie geparkt war.

Der Täter entwendete nach Angaben der Autobesitzerin eine Handtasche vom Beifahrersitz. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, schlank und er hatte dunkelbraune Haare. Er war schwarz gekleidet, trug eine graue Mütze oder Kapuze sowie schwarze Handschuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen in den beiden Diebstahl-Fällen. Sachdienliche Angaben nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05971/938-4215, die Wache in Rheine unter Telefon 05451/591-4315.

