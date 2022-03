POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Einbrüche und Einbruchsversuche in Gartenlauben

In Ibbenbüren drangen unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge in drei Gartenlauben des Kleingartenvereins im Bereich der Straßen Südring/An der Umfluth ein - bei einer Laube blieb es beim Versuch.

In der Zeit zwischen 19.00 Uhr am Samstagabend (26.03.) und 13.00 Uhr am Sonntagmittag (27.03.) brachen sie die Eingangstür einer Gartenhütte auf. Aus dem Inneren der Hütte entwendeten die Täter offenbar nichts. Bei einer weiteren knackten sie im angegebenen Zeitraum ein Vorhängeschloss, gelangten aber nicht ins Innere. Zwischen Samstag (26.03.), 20.00 Uhr und Sonntag (27.03.), 11.00 Uhr schlugen Unbekannte an einer dritten Laube ein Fenster ein. Sie stahlen aus dieser Laube mehrere Arbeitsgeräte, einen Werkzeugkasten und Alkohol.

In Rheine meldete der Besitzer einer Gartenhütte einen Einbruch, der zwischen Donnerstag (24.03.22), 20.00 Uhr, und Freitag (25.03.22), 08.00 Uhr, stattgefunden hat. Die Hütte befindet sich in der Kleingartenanlage Dorenkamp an der Parkstraße. Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem mehrere Radios, einen CD-Player und Musikboxen.

Hinweise auf mögliche Täter liegen jeweils nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.

