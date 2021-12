POL-ST: Ibbenbüren, Steinfurt, Diebstähle aus Autos

In Ibbenbüren schlugen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag zwischen 15.55 Uhr und 16.45 Uhr an der Bocketaler Straße auf Höhe des Zementwerks die Scheibe der Beifahrertür eines weißen Seats ein. Die Geschädigte war in dem Tatzeitraum spazieren. Die Unbekannten stahlen aus dem Wagen eine Handtasche samt Portemonnaie.

Am Ende einer Einmündung der Straße Bergeshöhe in Ibbenbüren zerstörten Unbekannte die Fahrzeugscheibe eines weißen VW T-ROCs, der auf einem Privatgrundstück geparkt war. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr. Es wurde aus dem Pkw nichts entwendet.

In Burgsteinfurt kam es zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstag, 12.00 Uhr an der Kirchstraße zu einem Diebstahl aus einem blauen VW Golf. Die Scheibe der Fahrertür wurde eingeschlagen und es wurde Münzgeld in unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 05451/591-4315 (Ibbenbüren) sowie unter 02551/15-4115 (Steinfurt).

