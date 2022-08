POL-ST: Ibbenbüren, Telefonbetrug falscher Microsoft-Mitarbeiter

Der 82-Jährige wurde am Donnerstag (04.08.) von einem angeblichen Microsoft-Security-Mitarbeiter angerufen. Dieser sagte ihm, dass sein Computer gehakt worden sei. Dies könne der Mitarbeiter aber wieder beseitigen. Dazu müsse der 82-Jährige seinen Computer einschalten und seinen Anweisungen folgen. Zunächst zeigte der Anrufer dem Ibbenbürener dann eine lange Liste mit Warnungen und Fehlern auf seinem PC. So erschlich er sich das Vertrauen des Seniors. Danach wurden Transaktionen auf seinem Konto vorgenommen. Zunächst angeblich zu seinem Vorteil. Später stellte sich heraus, dass dies nur ein Betrug war.

Der 82-Jährige wurde in den drauffolgenden Tagen noch mehrfach von den Betrügern angerufen. Erst als ein Mitarbeiter seines Kreditinstituts den Ibbenbürener auf 3 Transaktionen auf seinem Konto aufmerksam machte, wurde der Mann stutzig.

Insgesamt entstand dem Mann ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt und warnt noch mal eindringlich vor dieser Masche. Die Firma Microsoft führt unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durch, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Darüber hinaus fragt das Unternehmen niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen oder sonstigen persönlichen Daten. Bitte teilen Sie dies auch Menschen in Ihrem Umfeld mit.

