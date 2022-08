POL-ST: Ibbenbüren, U-Haft für drei Männer wegen schweren gemeinschaftlichen Raubs

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei Ibbenbüren hat am Sonntagabend (21.08.22) gegen 22.30 Uhr am Bahnhof in Esch drei Männer vorläufig festgenommen. Mittlerweile sitzen sie in Untersuchungshaft. Diese hatte das Amtsgericht Ibbenbüren angeordnet. Es geht um schweren gemeinschaftlichen Raub.

Polizei Steinfurt