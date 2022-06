POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte bauen mehrere Katalysatoren aus

An der Gildestraße schnitten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (21.06.22), 18.30 Uhr, und Mittwoch (22.06.22), 08.30 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge ein Loch in einen Maschendrahtzaun. So gelangten sie auf den Hof einer Werkstatt, die in der Nähe der Hansastraße liegt. Dort entwendeten sie die Katalysatoren von zehn Autos.

An der Gutenbergstraße zwischen Sandweg und Münsterstraße stahlen Unbekannte die Katalysatoren von fünf Autos. Die Gebrauchtwagen standen auf dem Gelände eines Autohändlers. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell