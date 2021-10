POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte sprengen Geldautomaten an der Mettinger Straße, Täter fliehen mit dunklem Audi

In der Nacht zu Montag (18.10.21) ist an der Mettinger Straße in Laggenbeck ein Geldautomat der Kreissparkasse mit einem bisher unbekannten Sprengmittel gesprengt worden. Die unbekannten Täter flüchteten mit einem Auto vom Tatort....

...Um kurz nach zwei Uhr nachts hörten Zeugen einen lauten Knall. Anschließend beobachteten die Zeugen mehrere dunkel gekleidete Personen, die in Richtung eines dunklen Pkws liefen. Die Täter stiegen in den dunklen Wagen und fuhren dann in Richtung Tecklenburger Straße/Autobahn davon. Das Kennzeichen des Autos stammt ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Diebstahl.

Verletzt wurde bei der Sprengung des Geldautomaten offensichtlich niemand. Es entstand jedoch ein erheblicher Gebäudeschaden. Bei Eintreffen der Polizei am Tatort lagen Scherben auf dem Parkplatz vor der Sparkassen-Filiale, aus dem Vorraum drang Rauch. Das Haus ist nicht einsturzgefährdet. Genaue Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt weitere Zeugenhinweise zur Geldautomatensprengung entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

