POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte stehlen Geräte aus Kirchen-Gartenhaus

wischen Freitag (27.05.22) und Dienstag (31.05.22) stahlen die Täter aus dem Lagerraum an der Straße An der Michaelkirche in Bockraden unter anderem einen Rasenmäher, einen Benzin-Motor, eine Astsäge, einen Rasentrimmer sowie eine Heckenschere. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Auf der Polizeiwache in Ibbenbüren werden Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

