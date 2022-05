POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte Täter dringen in Wohnhaus ein

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag (20.05.22) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Marienstraße eingedrungen und haben zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Polizei Steinfurt