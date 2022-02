POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Jugendlicher schwer verletzt

Der junge Mann aus Ibbenbüren war mit dem Bus in Richtung Dickenberg unterwegs. Zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen stieg er an der Rheiner Straße aus dem Bus. Die drei Personen liefen, nachdem der Bus weiter gefahren war, auf dem Gehweg weiter in Richtung Dickenberg.

Plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten, betrat der 14-Jährige die Fahrbahn, um sie zu überqueren. Hier wurde er von einem Pkw erfasst, der ebenfalls in Richtung Dickenberg fuhr. Der Pkw-Fahrer hatte noch scharf abgebremst und war nach links ausgewichen, konnte den Unfall jedoch nicht mehr vermeiden.

Der junge Ibbenbürener wurde bei dem Aufprall auf den Pkw so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen wurde. Während der Unfallaufnahme war die Rheiner Straße für den übrigen Verkehr gesperrt.

