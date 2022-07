POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Ein 35-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Dickenberg. In einer leichten Kurve kam ihnen ein 48-jähriger Ibbenbürener mit seinem Mercedes-Benz entgegen. Der Fahrer kam dabei in den Gegenverkehr, so dass der 35-jährige mit seinem VW nach rechts ausweichen musste. In diesem Moment touchierte der Mercedes den VW, der daraufhin in eine angrenzenden Böschung schleuderte.

Die beiden Fahrer, sowie die 35-jährige Beifahrerin im VW Tiguan, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 60.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme konnte der 48-Jährige den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille.

