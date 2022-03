POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit zwei Rennradfahrern

Am Sonntag (20.03.) ist es auf dem Schierloher Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall mit Rennradfahrern gekommen.

Ein 51-jähriger Mann aus Rheine war gegen 11.55 Uhr mit einer Gruppe Rennradfahrern auf dem Schierloher Mühlenweg in Fahrtrichtung Ibbenbüren unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge haben die vor ihm fahrenden Fahrer aufgrund von Hindernissen auf der Fahrbahn abgebremst. Um nicht auf seinen Vordermann aufzufahren ist der 51-Jährige mit seinem Rennrad ausgeschert. Dabei kollidierte er mit einem 59-jährigen Mann aus Rheine, der mit seinem Rennrad zusammen mit weiteren Fahrern in entgegengesetzter Richtung, Fahrtrichtung Schierloh, unterwegs war. Beide Fahrer stürzten. Der 51-Jährige verletzte sich dabei schwer, der 59-Jährige Mann wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

