POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Montag (28.02.) ist es im Bereich Ottenweg/Wilhelm-Busch-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem VW Lupo gegen 16.40 Uhr den Ottenweg in Fahrtrichtung Uppenkamp. Aus der Einmündung Wilhelm-Busch-Straße kam ihr von rechts ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zur Kollision und der 77-Jährige stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 67-jährige Fahrerin des VW Lupo blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

