POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (24.10.) wurde an der Münsterstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Hyundai i30 war auf dem Parkplatz Dörenther Klippen abgestellt und wurde seitlich links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Hyundai konnte gelber Fremdlack festgestellt werden. Der Unfallverursacher hat...

Polizei Steinfurt