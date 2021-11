POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (05.11.) wurde in Ibbenbüren ein schwarzer Volvo 960 beschädigt.

as Fahrzeug war in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Gravenhorster Straße 1 abgestellt. Die Beschädigungen im vorderen, rechten Bereich des Stoßfängers werden mit etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315.

