POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Vermutlich gegen 01.30 Uhr ereignete sich am Freitag (24.12.) an der Ubostraße, gegenüber der Einmündung zur Bentingstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein geparkter schwarzer Skoda Rapid hinten links beschädigt wurde.

ie Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr am Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung abgestellt. Einige Stunden später, gegen 01.30 Uhr, wurde sie durch einen lauten Knall geweckt, den sie aber zunächst nicht zuordnen konnte. Als sie dann am Morgen gegen 09.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen deutlichen Unfallschaden fest. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

