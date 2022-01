POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (14.01.) ist in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr am Neumarkt ein Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der schwarze Mini war im Bereich der Hausnummer 12 abgestellt. Dort wurde er von einem unbekannten Fahrzeug am hintern Stoßfänger beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

