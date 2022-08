POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag (21.08.22) ist in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17.10 Uhr ein schwarzer BMW 118i beschädigt worden.

er Wagen parkte auf dem rechten Parkstreifen an der Tecklenburger Straße, auf Höhe der Hausnummer 42. Die Beschädigungen befinden sich an der vorderen linken Seite und auf der Motorhaube. Es konnten mehrere Kratzer festgestellt werden. Der Verursacher des Schadens entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Aufgrund des Spurenverlaufs am Auto kann der Schaden auch durch einen Radfahrer verursacht worden sein. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell