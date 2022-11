POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (18.11.) wurden in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 10.45 Uhr an der Straße Dörenther Berg, im Bereich der Häuser Nr. 50 und 54, durch einen unbekannten Verursacher ein Baum entwurzelt und ein Telefonmast schwer beschädigt.

Polizei Steinfurt