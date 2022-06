POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, grauer VW Touran beschädigt

Ein grauer VW Touran ist am Mittwoch (22.06.2022) an der Holsterkampstraße von einem unbekannten Verursacher beschädigt worden.

as Fahrzeug parkte in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Parkplatz Holsterkampbad. Die Fahrerin entdeckte bei ihrer Rückkehr die Beschädigung am hinteren linken Kotflügel ihres Wagens. Der Schaden liegt bei etwa 800 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell