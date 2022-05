POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Mittwoch (18.05.2022) ist es in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 15.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein 51-jähriger Fahrzeughalter hatte seinen roten Toyota Yaris in dieser Zeit auf dem Rewe-Parkplatz an der Weberstraße geparkt. Der Toyota wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Unbekannten beim Ein- bzw. Ausparken in der Parklücke daneben hinten links beschädigt. Danach entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 zu kontaktieren.

