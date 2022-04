POL-ST: Ibbenbüren, vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag (09.04.22) gegen 10.50 Uhr auf der Lengericher Straße in Lehen einem 8-jährigen Mädchen ausgewichen, das auf dem Fahrrad unterwegs war. Das Auto fuhr in den Graben - die vier Insassen wurden leicht verletzt.

Polizei Steinfurt