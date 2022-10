POL-ST: Ibbenbüren, Wohnungseinbruch aufgeklärt, Beschuldigter festgenommen

Die Polizei in Ibbenbüren hat jetzt einen Einbruch in ein Wohnhaus aufgeklärt. Eine Person wurde festgenommen.

In der Nacht zu Samstag, 18.06.2022, waren zunächst unbekannte Täter in ein Haus an der Theodorstraße in Laggenbeck eingebrochen. Sie gelangten über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude. Dort traf einer der Täter auf einen Bewohner. Daraufhin flüchtete der Einbrecher gemeinsam mit einem zweiten Täter. Der Bewohner konnte für einen Täter eine Beschreibung abgeben.

Bei dem Einbruchsdiebstahl wurden unter anderem mehrere elektronische Geräte gestohlen. Diese konnten durch die Polizei geortet werden. Es folgten Durchsuchungen und weitere Ermittlungen. Schließlich wurde der Beschuldigte - ein 22-Jähriger aus Ibbenbüren - auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Amtsgericht Rheine vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein zweiter Beschuldigter - ein 16-Jähriger aus Ibbenbüren, der nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Wohnungseinbruch beteiligt war - ist flüchtig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell