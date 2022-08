POL-ST: Ibbenbüren, zwei Einbrüche in der Innenstadt

ei einem Tatort handelt es sich um ein Elektrowarengeschäft an der Münsterstraße. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft. Aus dem Kassenbereich wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Ein weiterer Tatort ist ein Lagerraum einer benachbarten Baustelle an der Münsterstraße. Hier wurde eine Metalltür aufgestemmt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Lagerraum eine Flex von Makita und eine Kettensäge der Marke Stihl entwendet.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

