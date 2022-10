POL-ST: Ibbenbüren, Zwei entwendete Pedelecs in einer Nacht sichergestellt

Eine Streifenwagenbesatzung konnte in der Nacht von Mittwoch (05.10.) auf Donnerstag (06.10.) gleich zwei gestohlene Pedelecs sicherstellen.

An der Wilhelmstraße kontrollierten die Beamten am Mittwoch (05.10.) gegen 21.50 Uhr einen 26-jährigen Ibbenbürener. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass das Pedelec, mit dem der 26-Jährige unterwegs war, zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Polizisten bei dem Mann noch Betäubungsmittel. Der 26-Jährige erhielt eine Anzeige. Das Pedelec wurde sichergestellt.

Im weiteren Verlauf der Nacht kontrollierte dieselbe Streifenwagenbesatzung eine dreiköpfige Gruppe, die sich an der Schulstraße aufhielt. Einer der Männer, ein 22-Jähriger Ibbenbürener, führte ein Pedelec mit sich. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass auch dieses Rad zuvor entwendet worden war. Bei der weiteren Kontrolle wurden bei dem 22-Jährigen ebenfalls Betäubungsmittel gefunden. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und das Pedelec sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell