POL-ST: Ibbenbüren, zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

n der Wagenfeldstraße - Höhe der Hausnummer 29 - wurde der Automat am Samstag (23.04.22) in der Zeit zwischen 01.30 Uhr am frühen Morgen und 09.30 Uhr aufgebrochen. An der Westfalenstraße - Höhe Hausnummer 18 - lässt sich der Tatzeitraum auf Freitag (22.04.22), 18.00 Uhr, bis Samstag (23.04.22), 07.10 Uhr, eingrenzen. Angaben zum Diebesgut liegen in keinem der beiden Fälle vor. Die Polizei Ibbenbüren bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

